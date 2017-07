Losung des Tages, Montag den 03.07.2017

Losungstext:

Jeremia sprach: Ich dachte: Ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer.

Losungsvers: Jeremia 20,9

Lehrtext:

Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.

Lehrtextvers: Apostelgeschichte 4,20