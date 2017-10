Losung des Tages, Freitag den 06.10.2017

Losungstext:

Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich.

Losungsvers: Psalm 143,8

Lehrtext:

Die Jünger stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.

Lehrtextvers: Johannes 21,3-4