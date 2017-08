Losung des Tages, Montag den 07.08.2017

Losungstext:

Gott offenbart, was tief und verborgen ist.

Losungsvers: Daniel 2,22

Lehrtext:

Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Lehrtextvers: Johannes 14,26