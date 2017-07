Losung vom 08.07.2017 (Samstag)

Losung des Tages, Samstag den 08.07.2017

Losungstext:

Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Losungsvers: Psalm 118,24

Lehrtext:

Der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet’s; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.

Lehrtextvers: Lukas 15,22-24