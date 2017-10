Losung des Tages, Sonntag den 17.04.2016 – Jauchzet Gott, alle Lande! Psalm 66,1 Losungstext: Ich will des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Losungsvers: Psalm 59,17 Lehrtext: […]