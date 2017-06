Losung des Tages, Samstag den 10.06.2017

Losungstext:

Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir.

Losungsvers: Psalm 16,2

Lehrtext:

Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.

Lehrtextvers: Philipper 3,13-14