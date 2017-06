Losung des Tages, Sonntag den 11.06.2017 – Trinitatis (Dreieinigkeit)

Losungstext:

Er sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell.

Losungsvers: Psalm 147,15

Lehrtext:

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.

Lehrtextvers: Apostelgeschichte 1,8