Losung des Tages, Samstag den 16.12.2017

Losungstext:

Weh denen, die Unheil planen, weil sie die Macht haben!

Losungsvers: Micha 2,1

Lehrtext:

Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein.

Lehrtextvers: Markus 10,42-43