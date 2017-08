Losung des Tages, Donnerstag den 17.08.2017

Losungstext:

Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der HERR.

Losungsvers: Psalm 34,20

Lehrtext:

Paulus schreibt: Als wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserm Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen in hartem Kampf.

Lehrtextvers: 1.Thessalonicher 2,2