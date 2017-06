Losung des Tages, Sonntag den 18.06.2017 – 1. Sonntag nach Trinitatis

Losungstext:

Der HERR spricht: Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.

Losungsvers: Psalm 91,14

Lehrtext:

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes.

Lehrtextvers: Offenbarung 3,12