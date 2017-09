Losung des Tages, Donnerstag den 21.09.2017

Losungstext:

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.

Losungsvers: Psalm 127,2

Lehrtext:

Mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

Lehrtextvers: Philipper 4,19