Losung des Tages, Freitag den 23.06.2017

Losungstext:

HERR, sei unser Arm alle Morgen, ja unser Heil zur Zeit der Trübsal!

Losungsvers: Jesaja 33,2

Lehrtext:

Dem, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit.

Lehrtextvers: Epheser 3,20-21