Losung vom 23.12.2017 (Samstag)

Losung des Tages, Samstag den 23.12.2017

Losungstext:

Der Herr sprach zu Jakob: Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land.

Losungsvers: 1.Mose 28,15

Lehrtext:

Eine umso festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Lehrtextvers: 2.Petrus 1,19