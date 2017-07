Losung des Tages, Montag den 24.07.2017

Losungstext:

Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit.

Losungsvers: Jeremia 3,15

Lehrtext:

Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für alle Menschen vor Gott! Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit.

Lehrtextvers: 1.Timotheus 2,1-2