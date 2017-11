Losung des Tages, Samstag den 25.11.2017

Losungstext:

Achtet ernstlich darauf um eures Lebens willen, dass ihr den HERRN, euren Gott, lieb habt.

Losungsvers: Josua 23,11

Lehrtext:

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Lehrtextvers: 1.Johannes 4,16