Losung des Tages, Dienstag den 28.11.2017

Losungstext:

Ist’s nicht so: Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.

Losungsvers: 1.Mose 4,7

Lehrtext:

Befreit von der Sünde, seid ihr in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt worden.

Lehrtextvers: Römer 6,18