Losung des Tages, Dienstag den 29.08.2017

Losungstext:

Sprich nicht: »Wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten.«

Losungsvers: Sprüche 24,29

Lehrtext:

Wenn dein Bruder siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche: Es reut mich!, so sollst du ihm vergeben.

Lehrtextvers: Lukas 17,4