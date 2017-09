Losung des Tages, Freitag den 29.09.2017 – Michaelistag

Losungstext:

Gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kundwürde, was in deinem Herzen wäre.

Losungsvers: 5.Mose 8,2

Lehrtext:

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus.

Lehrtextvers: Epheser 5,15-16