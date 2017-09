Losung des Tages, Samstag den 30.09.2017

Losungstext:

Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der HERR hat es nicht getan?

Losungsvers: Amos 3,6

Lehrtext:

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.

Lehrtextvers: Römer 14,8